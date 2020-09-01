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Galatasaray, Fulham'da ter döken orta saha Stefan Johansen için girişimlere başladı

Mario Lemina'nın Fulham'a gitmesinin ardından alternatif arayışlarına devam eden Galatasaray'ın, aynı takımda oynayan Stefan Johansen'i kiralamak için devrede olduğu kaydedildi. Sarı kırmızılılar Norveçli futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı.

01.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 00:08

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken orta sahaya takviye yapmak istiyor. Fulham'a giden Lemina'nın alternatifini yine aynı takımda bulan sarı kırmızılılar, Sky Sports'un haberine göre Jean Michael Seri'yi de bırakmayan İngiliz ekibine sözleşmesi 2022'de bitecek 29 yaşındaki Stefan Johansen için 1 yıllık kiralama teklifini resmen iletti.

KISA SÜREDE GERİ DÖNECEK

İngiliz ekibinin, Norveçli oyuncu için küçük bir de kiralama bedeli öneren Galatasaray'a kısa sürede geri döneceğini ilettiği belirtildi.

EN İYİ TEKLİFİ VEREN ALACAK

Fulham'ın Johansen ile birlikte Kevin McDonald'ı takımdan göndermeyi planladığı ve en iyi teklif veren takımlarla anlaşacağı da vurgulandı.

CELTIC'TE OYNADI

Kariyerine Bodo Glimt'te başlayan Johansen, 2011'de Stromsgodset'e gitti. Burada 3 başarılı yılın ardından İskoç devi Celtic'e 2.5 milyon euro'ya transfer oldu.

36 MAÇA ÇIKTI

İlk yurt dışı deneyimi olumlu geçen Johansen, İngiltere'de Fulham'ın yolunu tuttu. Ocak 2019'da West Bromwich'e 6 aylığına kiralanıp geri dönen Johansen geçen sezon Fulham'da 36 maça çıktı ve 5 asist yaparken, 4 de sarı kart gördü.

GÖREV ADAMI

Orta sahanın merkezinde, ön liberoda, forvet arkasında ve 3'lü dizilişin hem sağında hem solunda oynayabilen Norveçli futbolcu tam bir görev adamı olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Fulham'da ter döken orta saha Stefan Johansen için girişimlere başladı
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