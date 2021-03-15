Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatacak
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatacak

15.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:13

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli kaleci Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımız Fernando Muslera'nın sözleşme imza töreni 16 Mart 2021 günü saat 14:30'da ASY Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu basın toplantı salonunda yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

2011-2012 sezonu başında Lazio'dan transfer edilen ve geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olan Fernando Muslera, Sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Galatasaray Kulübü, 34 yaşındaki yıldız kalecinin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

İMZA TÖRENİ YARIN

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımız Fernando Muslera'nın sözleşme imza töreni 16 Mart 2021 günü saat 14:30'da ASY Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu basın toplantı salonunda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. 34 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacağı öğrenildi.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatacak

GALATASARAY'DA EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI

Galatasaray'a 2011-2012 sezonu başında transfer olan Muslera, Süper Lig'de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanının sahibi. Uruguaylı kaleci, Sarı Kırmızılı takımda 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 14 kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Tecrübeli eldiven ayrıca, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok maça çıkan futbolcu olarak geçtiğimiz günlerde lig tarihine geçti.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatacak
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