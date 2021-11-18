Galatasaray tarafından yapılan son dakika açıklamasında Fenerbahçe derbisi biletlerine dair detaylara yer verildi. Açıklamada "Fenerbahçe maçı bilet transferine ilişkin kararımız, TFF'den bugün elimize ulaşan yazısı neticesinde ancak maçtan önceki son 24 saate kadar geçerliliğini koruyabilecektir." ifadeleri kullanıldı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında bilet devri yapılabilir mi?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINDA BİLET DEVRİ YAPILABİLİR Mİ?

16 Kasım 2021 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz, Fenerbahçe maçı bilet transferine ilişkin kararımız, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün elimize ulaşan yine 16 Kasım 2021 tarihli yazı neticesinde ancak maçtan önceki son 24 saate kadar geçerliğini koruyabilecektir.

İlgili yazıda, bilet satış ve transfer kurallarının aşağıdaki maddesine vurgu yapılmaktadır.

Madde 6 "Biletler satışa çıktığı anda bilet transferi yapılabilir. Ancak ev sahibi kulüp, her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerinde olmak kaydıyla, bilet satışına başlamadan önce bilet satışını yapan firma yetkililerinden yazılı olarak talepte bulunması halinde maç saatinden 24 saat öncesine kadar bilet transfer kısıtlaması uygulayabilir."

Bu durumda, haksız kazanç ve karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek, dolayısıyla taraftarımızın mağduriyetini önlemek amacı ile, tüm risklerini üstlenerek almış olduğumuz kararımız maçtan önceki son 24 saat için geçerliliğini yitirecektir.

Oysa, tüm mağduriyetleri öngörerek hazırlığımızı yapmış, 18 Kasım 2021 tarihinde kamuoyuna duyurarak bilet/ücret iade sürecini başlatmayı planlamıştık. İadesi gerçekleşen her biletin yeniden satışa sunulması için de gerekli altyapıyı oluşturmuştuk.

Taraftarımızın mağduriyetini önlemek amacı ile, haksız kazanç ve karaborsa bilet satışına karşı başlattığımız ve gerekli kural değişiklilerinin yapılmasını da kapsayan mücadelemizi tüm platformlarda sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

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