Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maçta sarı-lacivertliler tarihi farka koştu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar hazırlık maçı kaç kaç, maç bitti mi? 7 Aralık GS-FB Kadınlar maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte bilgiler...

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar hazırlık maçı 7 Aralık Salı saat 19:00 'da başladı. Maç TRT Spor, GS TV ve FB TV'den canlı olarak verildi.

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 7-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı.

MAÇ SONUCU

GALATASARAY 0 - 7 FENERBAHÇE

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR HAZIRLIK MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçı Fenerbahçe 7-0 kazandı. Maçtaki goller şu şekilde:

Fenerbahçe'nin golleri:

10. dakika : Fatma Kara

15. dakika : Berdan Bozkurt

31. dakika : Fishley

34. dakika : Fishley

39. dakika : Fishley

40. dakika : Cordner

51. dakika : Setenay Sırım

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR HAZIRLIK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADINLAR HAZIRLIK MAÇI DETAYLARI

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geldi. Mücadelenin 5. dakikasında sarı-kırmızılılar 10 kişi kalırken, sarı-lacivertlilerin mücadelede 7-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Fishley Shameeka attığı 3 golle maça damga vururken kadın futbolunda derbi tarihinin ilk hat-trick yapan futbolcusu oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maçta sarı-lacivertliler tarihi farka koştu.

CRESPO'NUN GOL SEVİNCİNİ TEKRARLADI

5. dakikada Galatasaray, Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve oyundan düştü. Sarı-lacivertlilerde ilk 45 dakikada 3 gol atan Shameeka, kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu olurken gol sevinci dikkat çekti. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nda Crespo'nun Galatasaray'a attığı gol sonrası kulaklarını kapadığı sevinci tekrarladı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet