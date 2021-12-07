Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar hazırlık maçı kaç kaç, maç bitti mi? 7 Aralık GS-FB Kadınlar maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar hazırlık maçı bugün saat 19:00 'da başladı. Maçta son dakikalar yaklaşırken izleyiciler, Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar hazırlık maçı kaç kaç, maç bitti mi? 7 Aralık GS-FB Kadınlar maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Galatasaray - Fenerbahçe kadınlar hazırlık maçının gollerini hangi futbolcular attı?
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maçta sarı-lacivertliler tarihi farka koştu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar hazırlık maçı kaç kaç, maç bitti mi? 7 Aralık GS-FB Kadınlar maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte bilgiler...
Galatasaray - Fenerbahçe Kadınlar hazırlık maçı 7 Aralık Salı saat 19:00 'da başladı. Maç TRT Spor, GS TV ve FB TV'den canlı olarak verildi.
Maç 7-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile tamamlandı.
GALATASARAY 0 - 7 FENERBAHÇE
Maçı Fenerbahçe 7-0 kazandı. Maçtaki goller şu şekilde:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 10. dakika : Fatma Kara
- 15. dakika : Berdan Bozkurt
- 31. dakika : Fishley
- 34. dakika : Fishley
- 39. dakika : Fishley
- 40. dakika : Cordner
- 51. dakika : Setenay Sırım
Maç, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geldi. Mücadelenin 5. dakikasında sarı-kırmızılılar 10 kişi kalırken, sarı-lacivertlilerin mücadelede 7-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Fishley Shameeka attığı 3 golle maça damga vururken kadın futbolunda derbi tarihinin ilk hat-trick yapan futbolcusu oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maçta sarı-lacivertliler tarihi farka koştu.
5. dakikada Galatasaray, Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve oyundan düştü. Sarı-lacivertlilerde ilk 45 dakikada 3 gol atan Shameeka, kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu olurken gol sevinci dikkat çekti. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nda Crespo'nun Galatasaray'a attığı gol sonrası kulaklarını kapadığı sevinci tekrarladı.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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