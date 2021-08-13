Galatasaray, Fatih Terim'in istediği Muric transferini bitirmeye çok yakın
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Galatasaray, Fatih Terim'in istediği Muric transferini bitirmeye çok yakın

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Sarı-Kırmızılılar, Hırvat takımı Rijeka forması giyen Robert Muric'i kadrosuna katmaya çok yakın. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için yapılan görüşmelerde 1,5 milyon euro seviyelerinde buluşuldu. Ancak Aslan, bunu aşağıya çekmeye çalışıyor. Muric'in Hırvat ekibinde 1 yıllık kontratı kaldı. 1 milyon euroya bu transferin bitmesi bekleniyor. Bu transferde Fatih Terim çok ısrarcı.

Galatasaray, 1996 doğumlu kanat oyuncusu Robert Muric'i de duyurmaya hazırlanıyor. Fatih Terim'in çok istediği 25 yaşındaki Hırvat kanat, Sarı-Kırmızılı takımda oynama için epey istekli. Rijeka kulübüyle 1 yıllık kontratı kaldı. Galatasaray bunu koza çevirip 1,5 milyon euroluk talebi daha da aşağıya düşürmeye uğraşıyor.

FARK 500 BİN EURO

İki kulüp arasındaki fark şu an 500 bin euro. Cicaldau, Nelsson gibi maliyetli transferlerden sonra tek bir kuruşun bile hesabı yapılıyor. Bir de santrfor alma düşüncesi var.

HÜCUM JOKERİ

Muric, Galatasaray'ın ilgilendiği ancak fiyatı el yaktığı için uzaklaştığı Morutan'a oldukça benziyor. Muric, sağ, sol kanat ve on numarada forma giyebiliyor.

Galatasaray, Fatih Terim'in istediği Muric transferini bitirmeye çok yakın

12 GOL VE 7 ASİST

Muric, kariyerindeki asıl patlamayı geçen sezon yaptı. 25 yaşındaki futbolcu ligdeki 30 maçta 8 gol, Avrupa Ligi'nde 4 maçta 1 gol, Hırvat Kupası'nda 3 maçta 3 gol kaydetti. Avrupa Ligi eleme aşamasında ise ağları sarsamadı.

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Galatasaray, Fatih Terim'in istediği Muric transferini bitirmeye çok yakın
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