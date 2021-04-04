Galatasaray, Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda tam 39 puan kaybetti

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor deplasmanında 3-0 mağlup olan Galatasaray, Fatih Terim'in cezalı olduğu 29 karşılaşmada tam 39 puan bıraktı. Son 10 yılda 1 sezonu cezalı geçiren Terim, takımının başında olmadığı söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 de yenilgi gördü.

Aslan'ın hocası olmadan işi yolunda gitmiyor. Dün akşam ligin flaş ekiplerinden Hatayspor'a konuk olan şampiyonluk yolundaki Sarı-Kırmızılılar, 3-0 gibi ağır bir yenilgi aldı. Önemli eksiklerle Hatay deplasmanına çıkan Galatasaray'da Fatih Terim de cezası sebebiyle maçı tribünden takip etti, kulübede direktifleri yardımcısı Levent Şahin verdi.

PSİKOLOJİK FAKTÖR

Kulübedeyken güçlü bir portre çizen Terim'in yokluğu, takımın psikolojik olarak düşüşe geçtiğinin işareti olarak yorumlandı. Terim'inşu ana kadar cezalı olduğu söz konusu 29 Süper Lig mücadelesinde 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgi alınırken bu süreçte 39 puan yitirildi.

TOPLAMDA 34 MAÇ

Bununla beraber deneyimli teknik adam Fatih Terim, toplamda aldığı 34 maçlık cezanın 29'unu Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.