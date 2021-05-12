Galatasaray, ezeli rakibine Emre Altuğ'un şarkısıyla gönderme yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, ezeli rakibine Emre Altuğ'un şarkısıyla gönderme yaptı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray sosyal medya hesabından 2011-2012 sezonu şampiyonluk paylaşımı geldi. "Kadıköy Hatırası" notuyla Fenerbahçe'ye yapılan göndermeli paylaşım kısa sürede binlerce taraftarın beğenisini aldı. Paylaşımın sonuna ünlü popçu Emre Altuğ'un şarkısının sözüne yer verilirken, "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden" notu düşüldü.

Sarı-Kırmızılılar sosyal medya hesabından 2011-2012 sezonu şampiyonluk paylaşımı geldi. "Kadıköy Hatırası" notuyla Fenerbahçe'ye yapılan göndermeli paylaşım dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, 2011-12 sezonu 77 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde tamamlamıştı. Normal sezonun ardından Süper Lig Süper Final şampiyonluk maçları oynanmasına karar verilmiş, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile çekişen Galatasaray Şampiyonluk Grubu'nu 48 puanla lider tamamlayarak Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon olmuştu. Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluk kupasını stadın kesilen elektriği nedeniyle karanlıklar içinde almıştı. Galatasaray o güne atıfta bulunarak paylaşım yaptı.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Emre Altuğ'un şarkısıyla gönderme yaptı

"GÜN DOĞAR YA ANİDEN"

Paylaşıma "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 9 yıl geçti. Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden" notu düşüldü. #Kadıköyhatırası hasthagi de eklendi.

Galatasaray, ezeli rakibine Emre Altuğ'un şarkısıyla gönderme yaptı
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! İşte son puan durumu ve kalan maçlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Yılmaz Vural Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray, ezeli rakibine Emre Altuğ'un şarkısıyla gönderme yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:21:46. #1.14#

title