Galatasaray evindeki maçlarda ilk kez bir devreyi isabetli şut atamadan tamamladı, Fatih Terim kenarda çılgına döndü

Sarı-Kırmızılı takımın hocası Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşmasında kaleye gidemeyen takımının oyununa çok öfkelendi. Sarı-Kırmızılı futbolcular, verdiği peş peşe pozisyonlarla da hocasını adeta çıldırttı. Terim'in futbolculara verdiği tepki dikkat çekti. Sarı-Kırmızılı takım, bu sezon ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısını isabetli şut atamadan tamamladı, düşük futbola Terim de çare bulamadı