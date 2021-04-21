Galatasaray evindeki maçlarda ilk kez bir devreyi isabetli şut atamadan tamamladı, Fatih Terim kenarda çılgına döndü
Sarı-Kırmızılı takımın hocası Fatih Terim, Trabzonspor karşılaşmasında kaleye gidemeyen takımının oyununa çok öfkelendi. Sarı-Kırmızılı futbolcular, verdiği peş peşe pozisyonlarla da hocasını adeta çıldırttı. Terim'in futbolculara verdiği tepki dikkat çekti. Sarı-Kırmızılı takım, bu sezon ilk kez bir iç saha maçının ilk yarısını isabetli şut atamadan tamamladı, düşük futbola Terim de çare bulamadı
Beşiktaş'ın puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında ilk yarıda gösterdiği futbol Fatih Terim ve taraftarları çıldırttı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir iç saha karşılaşmasını isabetli şut çekemeden tamamladı. Futbolcuların etkisiz futboluna Fatih Terim'in tavrı sert oldu.
YERİNDE DURAMADI
Fatih Terim verilen pozisyonlar sonrası oturduğu yerden sık sık kalkıp sitem etti. Terim sakinleşmek için oturup beklemeye geçse de etkisiz oyuna dayanamadı. Saha kenarından sürekli oyuncularına ikazlar yaptı ama bunlar işe yaramadı.