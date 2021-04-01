Galatasaray Esports'un 2021 yılı kârı açıklandı!
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Galatasaray Esports'un 2021 yılı kârı açıklandı!

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Galatasaray Esports'un 2021 yılı kârı açıklandı!

Türkiye'de birçok spor kulübünün espor camiasına katılmasında büyük payı olan Bora Koçyiğit, dün Twitter'da yaptığı açıklamayla Galatasaray Esports takımının 2021 yılı kar zarar raporlarını yayımlandı!

Galatasaray'ın 29 Kasım 2016 tarihinde kurulan espor şubesi Galatasaray Esports, oyun devi Riot Games'in oyun sunucularının İstanbul'a taşınmasıyla sektördeki faaliyetlerine başlamış oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi birçok önemli spor kulübünü oyun sektörüne kazandıran Bora Koçyiğit, Galatasaray Esports takımının 2021 yılı bütçe özetini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

GALATASARAY ESPORTS BÜYÜK KAR ELDE ETTİ

Bora Koçyiğit tarafından yapılan Twitter paylaşımında, Galatasaray Esports'un2021 (Ocak-Aralık) yılındaki kar zarar raporları görülüyor. Basketbol Erkek-Kadın, Tekerli Sandalye Basketbol, Voleybol Erkek-Kadın ve diğer tüm branşların toplamına bakıldığında giderlerinin gelirlerinden fazla olduğu aşikar. Ancak bu durum espor için tam tersi bir durum izlemiş, espor branşının diğer popüler branşların aksine tabloda kâr elde ettiği görülüyor.

Peki, bunca popüler branş 2021 yılı raporlarında zarar etmişken espor branşı nasıl kâr elde etmiş?

Bora Koçyiğit bu durumla ilgili Twitter üzerinden şöyle bir paylaşım yaptı;

Galatasaray Esports'un 2021 yılı kârı açıklandı!

"Tahmin ettiğim gibi planlanan bütçe sonrası geliri giderden fazla tek branş "espor". Hep anlattığım bir konu lafta kalmasın. İspatı burada. Espor doğru yönetildiğinde, özellikle geleneksel spor kulüpleri için asla yük değil, kazanç kapısıdır. Elbette doğru isimlerce yönetilirse."

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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