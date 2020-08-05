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Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, transferde önemli bir hamle gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'ndan çıkarken görüntülendi.

05.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:19

Yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arda Turan transferinde sona geldi. Sarı kırmızılı ekip, beIN Sports kaynaklı habere göre eski yıldızıyla el sıkıştı ve her konuda anlaşmaya vardı. Sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu öğrenildi.

Milli futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'ndan çıkarken görüntülendi.

Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı

BAŞKANI ZİYARETE GİTTİ

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve uzun süredir adı eski takımı Galatasaray ile anılan Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya geldi. Yıldız futbolcu daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

6 YIL TER DÖKTÜ

2000 yılında altyapısına girdiği Galatasaray'ın formasını 6 yıl profesyonel olarak giyen Arda, 2005-2011 yıllarında 130 maça çıkıp 25 gol kaydetti. 33 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı ekipten 2011 yılında ayrıldı ve Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Milli orta saha, daha sonrasında sırasıyla FC Barcelona ve İstanbul Başakşehir'de ter döktü.

Arda, Galatasaray'da 2007/08 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı

66 NUMARA GİYECEK

Galatasaray'daki ilk yıllarında 66, sonrasında ise 10 numarayı giyen Arda Turan, ikinci döneminde 66 numaralı formayı sırtına geçirecek.

İSPANYA'DA 8 KUPA KAZANDI

Atletico Madrid ve FC Barcelona'da uzun yıllar oynayan deneyimli oyuncu, İspanya kariyerinde 2 La Liga, 3 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 UEFA Süper Kupası kazandı.

Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Haber Yorumları (3)
AKIL: Alt yapıdaki çocuklardan helallik alın.öbür dünya da hesabını veremezsiniz.tel kadayıfları toplamaya başladık sahada da tel tel dökülürler artık
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MEMET33: FATİH TERİM GİTMEZSE BU GİBİ TRANSFERLERDE BİTMEZ GALATASARAY''DA DÜZELMEZ NOKTA
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MS: FENEFLİİİİİİİİİİİ
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