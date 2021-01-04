Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı
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Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı

04.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:58

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın Monaco'da forma giyen eski futbolcu Henry Onyekuru ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladığı öğrenildi. Öte yandan Galatasaray, bir başka eski futbolcusu Seri'yi de yeniden kadrosuna katma niyetinde.

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketliliği başladı. Sarı kırmızılılar, eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.

Gazeteci Recep Kıyatsıl'ın haberine göre Galatasaray'da kiralık oynarken geçen sezonun sonuna doğru kulübü Monaco tarafından geri çağrılan ve Sarı Kırmızılıların sevgilisi olan Henry Onyekuru, yeniden Süper Lig'de forma giyecek.

Ocak ayı transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Kasımpaşa'da forma giyen Aytaç Kara'nın ardından bir isimle daha el sıkıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in eski göz ağrısı Henry Onyekuru ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldı.

SERI KİRALIK OLARAK DÖNÜYOR

Öte yandan Galatasaray, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber sezon sonuna kadar kiralıyor. Görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Galatasaray, eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anlaştı
Haber Yorumları (4)
MYNAMEİS: kim hak ederse etsin ama GS şampiyon olsun. . . .
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AFYONLU: ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ KISKANANLAR ÇATLASIN
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BUMERANG: BUMERANG GİBİLER. ATIYORSUN GERİ GELİYOLAR
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