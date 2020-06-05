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Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak

İskoçya'da Glasgow Rangers forması giyen oğlu Ianis'i öven Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, Ianis'in kendisinden daha iyi bir futbolcu olacağını dile getirdi.

Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
05.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:45

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi, Rangers'ta forma giyen ve bonservisi alınan Ianis Hagi ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Hagi oğluyla ilgili, "Ianis'e güveniyorum. Rumen milli takımında genç neslin önemli parçalarından biri olacak. Bu jenerasyon, Romanya Milli Takımı'nı eski günlerine geri döndürecek. Ianis, kendisi için çok uygun bir kulübe imza attı. Onu sürekli takdir eden olağanüstü bir menajerle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray efsanesinin Ianis Hagi ile ilgili diğer açıklamaları ise şu şekilde;

"Ianis çok deneyim kazandı, zamanla olgunlaştı. Bu transfer için çok çalıştı, çok acı çekti ve çok şey öğrendi. Rangers onun için harika bir takım çünkü bir kulüpte gördüğüm en iyi mentaliteye sahipler. Sürekli kazanmak zorunda olan bir takım. Mükemmel bir ortamları var ve Gerrard gerçekten müthiş bir teknik direktör"

"GERRARD, IANİS'E GÜVENİYOR"

"Gerrard, Ianis'e çok inanıyor ve onu dünyanın en iyi oyuncularından biri yapabileceğini düşünüyor. Ianis şu anda kendinden çok emin, hocası da onu seviyor. Ben de Gerrard'a güveniyorum ve oğlumu daha iyi bir oyuncu yapacağını biliyorum"

"BENDEN DAHA İYİ OLACAK"

"Ianis doğru kulüpte olduğunda her gün daha iyiye gidecekti. Eğer çok fazla çalışıp öğrenmeye devam ederse benden daha büyük bir futbolcu olacak. İki ayağımı da içimden geldiği gibi kullanıyorum. Küçük yaşımdan beri, babam bana iki ayağımı da kullanmam gerektiğini söylüyordu ve doğal olarak böyle büyüdüm, iki ayağımı da kullanabiliyorum. Babamın bana verdiği en değerli tavsiye; 'Ne kadar yetenekli olursan ol, farkı yaratan ne kadar istekli olduğundur.' Real Madrid de, Barcelona da iki harika takım. Birini seçemem, adaletsiz olur. La Liga'daki oyun tarzını beğeniyorum. Bir gün kendimi orada oynarken görüyorum"

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