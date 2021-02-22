Galatasaray efsanesi George Hagi ve oğlu Ianis'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı
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Galatasaray efsanesi George Hagi ve oğlu Ianis'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı

22.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:40

Galatasaray efsanesi George Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin "Sadece bir Hagi var" isimli şarkıda eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. İkilinin görüntülerini Twitter'da "İnternetin gördüğü en iyi şeylerden biri" notuyla paylaşan Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun gönderisi büyük beğeni aldı.

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi ve kendisi gibi büyük bir yıldız olma yolunda olan futbolcu oğlu Ianis Hagi'nin "Sadece bir Hagi var" adlı şarkıda dans ettikleri görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

"İNTERNETİN GÖRDÜĞÜ EN İYİ ŞEYLERDEN BİRİ"

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun paylaştığı video kısa sürede yoğun ilgi gördü. Roşu, baba ve oğlun dans ettiği videoyu, "İnternetin gördüğü en iyi şeylerden biri. Bunun için hazır mısınız? Harika Gica Hagi ve oğlu Ian, Gica Hagi'ye adanmış bir şarkıda dans ediyor. İnanılmaz video. "Şarkının adı: Sadece bir Hagi var. İlginç video ama iki Hagi var haha!" notuyla paylaştı.

Galatasaray efsanesi George Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin dans ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı
Galatasaray efsanesi George Hagi ve oğlu Ianis'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı
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