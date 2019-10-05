Galatasaray doğa sigorta - bahçeşehir koleji: 85-76

05.10.2019 17:54

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Duhan Köyiçi

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Jones 10, Moore 4, Harrison 5, Göksenin Köksal 8, Auguste 30, Whittington 12, Ege Arar 8, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2, Yiğit Arslan 6

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Wilson 19, Hardy 23, Johnson 11, Clark 11, Mathiang 5, Cevat Alper Özcan, Hadi Özdemir, Can Altıntığ 3, Doğan Şenli, Altan Erol 4

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

DEVRE: 48-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-55

Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 85-76 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, konuk takım ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya seyirci desteğiyle iyi bir başlangıç yapan ve çeyrek boyunca üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk periyodu 25-21 üstün bitirdi. Ev sahibi ekip, 2'nci çeyrekte Whittington'ın etkili performansıyla farkı çift hanelere çıkardı: 36-25. Hızlı hücumlarla sayılar bulmaya devam eden Galatasaray Doğa Sigorta, devreye 48-39 önde girdi. 3'üncü periyoda iyi savunma yaparak başlayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmanın 24'üncü dakikasında farkı 2 sayıya indirdi: 52-50. Kalan bölümde yeniden ritim bularak boyalı alandan sayılar elde eden Galatasaray Doğa Sigorta, son periyoda 67-55'lik üstünlükle gitti. 4'üncü periyoda da etkili başlayan sarı-kırmızılılar, çeyreğin ilk dakikasında farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 71-55. Bu dakikadan sonra rakibinin yaptığı top kayıplarını hızlı hücumlarla sayıya çeviren Bahçeşehir Koleji 13-0'lık seri ile mücadelenin 36'ncı dakikasında farkı 3 sayıya indirdi: 71-68. Kalan dakikalarda toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta farkı yeniden açtı ve son 1 dakikaya 83-74 önde girdi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı da 85-76 kazandı.

Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, Sudan asıllı Avustralyalı oyuncusu Mangok Mathiang ile tartışma yaşadı. 26 yaşındaki basketbolcu yaşanan tartışmanın ardından soyunma odasının yolunu tutarken kalan sürede forma giymedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul