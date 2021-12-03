Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Galatasaray, Denizlispor ile eşleşti. Futbolseverler, karşılaşmayla alakalı detayları merak ediyor. Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detayları sizler için derledik.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Kupası 5. eleme turu müsabakaları 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Galatasaray, Denizlispor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları A Spor'dan canlı yayınlanacak. açların kesin tarihi ve saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

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