Galatasaray, Danimarkalı golcü Kasper Junker'i gündemine aldı

Ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelik golcü transferi.

Falcao'nun sık sık sakatlanması, Diagne'nin yetersiz performansı sarı-kırmızılıları golcü arayışına itmişti. Teknik Direktör Fatih Terim'in de işaret ettiği forvet transferinde rota kuzeye çevrildi. Galatasaray, Norveç liginde fırtınalar kopartan Kasper Junker'e yöneldi.

Bodo/Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı golcü için temaslar kuruldu. Geçtiğimiz günlerde Trabzon ile de anılan Junker'e başka Türk takımlarının talip olduğu da kulübü tarafından açıklanmıştı.

600 BİN EUROYA TRANSFER OLDU

Ocak 2020'de ülkesinin Horsens kulübünden 600 bin euroya Norveç ekibi Bodo'ya geçen Junker'i, Necati Ateş ve Ümit Davala'nın izlediği de ortaya çıktı. Scout ekibinin tavsiyesiyle masaya gelen Junker'i iki antrenörün de beğendiği ve onay verdiği kaydedildi.

26 MAÇTA 39 GOLE KATKI VERDİ

Galatasaray'ın devre arasında sahip olduğu 40 milyon liralık bütçenin büyük kısmını Junker için harcayacağı aktarıldı. Junker bu sezon 26 maçta 28 gol, 11 asistle coştu.