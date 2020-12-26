Galatasaray, Danimarkalı golcü Kasper Junker'i gündemine aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaray, Danimarkalı golcü Kasper Junker'i gündemine aldı

26.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:30

Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması nedeniyle Kolombiyalı futbolcudan istediği verimi alamayan Fatih Terim, Bodo/Glimt forması giyen Danimarkalı forvet Kasper Junker'i transfer etmek istiyor. Bu sezon 26 maça çıkan Junker, 28 gol attı.

Ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelik golcü transferi.

Falcao'nun sık sık sakatlanması, Diagne'nin yetersiz performansı sarı-kırmızılıları golcü arayışına itmişti. Teknik Direktör Fatih Terim'in de işaret ettiği forvet transferinde rota kuzeye çevrildi. Galatasaray, Norveç liginde fırtınalar kopartan Kasper Junker'e yöneldi.

Bodo/Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı golcü için temaslar kuruldu. Geçtiğimiz günlerde Trabzon ile de anılan Junker'e başka Türk takımlarının talip olduğu da kulübü tarafından açıklanmıştı.

600 BİN EUROYA TRANSFER OLDU

Ocak 2020'de ülkesinin Horsens kulübünden 600 bin euroya Norveç ekibi Bodo'ya geçen Junker'i, Necati Ateş ve Ümit Davala'nın izlediği de ortaya çıktı. Scout ekibinin tavsiyesiyle masaya gelen Junker'i iki antrenörün de beğendiği ve onay verdiği kaydedildi.

26 MAÇTA 39 GOLE KATKI VERDİ

Galatasaray'ın devre arasında sahip olduğu 40 milyon liralık bütçenin büyük kısmını Junker için harcayacağı aktarıldı. Junker bu sezon 26 maçta 28 gol, 11 asistle coştu.

Galatasaray, Danimarkalı golcü Kasper Junker'i gündemine aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Öznur Çalık Özlem Zengin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Fahriye Evcen Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Tv Kız Ocak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Danimarkalı golcü Kasper Junker'i gündemine aldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:02:12. #1.15#
title