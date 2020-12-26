Galatasaray, Danimarkalı golcü Kasper Junker'i gündemine aldı
Radamel Falcao'nun sık sık sakatlanması nedeniyle Kolombiyalı futbolcudan istediği verimi alamayan Fatih Terim, Bodo/Glimt forması giyen Danimarkalı forvet Kasper Junker'i transfer etmek istiyor. Bu sezon 26 maça çıkan Junker, 28 gol attı.
Ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da öncelik golcü transferi.
Falcao'nun sık sık sakatlanması, Diagne'nin yetersiz performansı sarı-kırmızılıları golcü arayışına itmişti. Teknik Direktör Fatih Terim'in de işaret ettiği forvet transferinde rota kuzeye çevrildi. Galatasaray, Norveç liginde fırtınalar kopartan Kasper Junker'e yöneldi.
Bodo/Glimt forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı golcü için temaslar kuruldu. Geçtiğimiz günlerde Trabzon ile de anılan Junker'e başka Türk takımlarının talip olduğu da kulübü tarafından açıklanmıştı.
600 BİN EUROYA TRANSFER OLDU
Ocak 2020'de ülkesinin Horsens kulübünden 600 bin euroya Norveç ekibi Bodo'ya geçen Junker'i, Necati Ateş ve Ümit Davala'nın izlediği de ortaya çıktı. Scout ekibinin tavsiyesiyle masaya gelen Junker'i iki antrenörün de beğendiği ve onay verdiği kaydedildi.
26 MAÇTA 39 GOLE KATKI VERDİ
Galatasaray'ın devre arasında sahip olduğu 40 milyon liralık bütçenin büyük kısmını Junker için harcayacağı aktarıldı. Junker bu sezon 26 maçta 28 gol, 11 asistle coştu.