Galatasaray'dan Yedlin paylaşımı: Dün geceden bir kare, yorumsuz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'dan Yedlin paylaşımı: Dün geceden bir kare, yorumsuz

Haberler.com - Haberler | Spor
Galatasaray'dan Yedlin paylaşımı: Dün geceden bir kare, yorumsuz

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın sonunda maçın hakemi Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. DeAndre Yedlin, Lens'in müdahalesinden sonra maça devam edememişti. ABD'li futbolcunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. Sarı-kırmızılılar bu pozisyona tepki göstererek Yedlin'in sakatlandığı anı, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" notuyla paylaştı.

Galatasaray, Karagümrük karşısında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Aslan'da karşılaşmanın sonunda maçın hakemi Ali Palabıyık'a büyük bir öfke vardı.

"YORUMSUZ"

Karagümrük maçında sakatlanan Galatasaray'ın sağ beki DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edilmişti. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen futbolcu, Jeremain Lens'in müdahelesi ile sakatlanarak oyundan alınmıştı. Hakem Ali Palabıyık ise pozisyon sonrasında devam kararı verdi. Sarı kırmızılılar bu pozisyona tepki göstererek, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" paylaşımını yaptı.

Galatasaray'dan Yedlin paylaşımı: Dün geceden bir kare, yorumsuz
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Burak Deniz Hande Ataizi Canan Ergüder
Spor Diego Muslera Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'dan Yedlin paylaşımı: Dün geceden bir kare, yorumsuz - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:02:52. #1.16#
title