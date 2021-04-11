Galatasaray'dan Yedlin paylaşımı: Dün geceden bir kare, yorumsuz

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın sonunda maçın hakemi Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. DeAndre Yedlin, Lens'in müdahalesinden sonra maça devam edememişti. ABD'li futbolcunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. Sarı-kırmızılılar bu pozisyona tepki göstererek Yedlin'in sakatlandığı anı, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" notuyla paylaştı.

Galatasaray, Karagümrük karşısında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Aslan'da karşılaşmanın sonunda maçın hakemi Ali Palabıyık'a büyük bir öfke vardı.

"YORUMSUZ"

Karagümrük maçında sakatlanan Galatasaray'ın sağ beki DeAndre Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edilmişti. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen futbolcu, Jeremain Lens'in müdahelesi ile sakatlanarak oyundan alınmıştı. Hakem Ali Palabıyık ise pozisyon sonrasında devam kararı verdi. Sarı kırmızılılar bu pozisyona tepki göstererek, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" paylaşımını yaptı.