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Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu

Ekim ayı itibariyle Süper Lig'de maçlara belli bir sayıda seyirci alınacağına karar verilmesinin ardından Galatasaray yönetiminden çarpıcı bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, 3. haftadaki Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için federasyona başvuruda bulundu.

30.08.2020 07:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:17

Fenerbahçe derbisinin ligin 3. haftasında oynanacak olması G.Saray yönetiminin jet hızıyla Futbol Federasyonu'nun kapısını çalmasına neden oldu. TFF'nin ligde 1 Ekim'den itibaren seyircili maçların oynanacağını açıklaması ve Türk Telekom Stadyumu'ndaki dev derbinin de boş tribünlere karşı oynanacak olması, Galatasaray yönetimini harekete geçirdi.

Sarı-kırmızılı yönetim derbinin TFF'nin pandemi nedeniyle belirlediği kurallar kapsamında seyircili oynanması için başvuruda bulundu.

"HAKSIZ REKABET ORTADAN KALDIRILSIN"

Takvime göre 25-28 Eylül'de oynanacak maç için yapılan başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"3. haftadaki derbinin seyircisiz olması büyük bir haksızlığın ortaya çıkmasına neden olur. İkinci yarıda rakip sahada seyircili oynanacak olan derbinin ilk ayağının da aynı koşullar ve güvenlik tedbirleri kapsamında eşit ve aynı şartlarda oynanmasını talep etmekteyiz. Aynı durumun tersi yani rakibimiz de karşılaşsa bu yine haksız rekabete girer. Bunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz."

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanması için TFF'ye başvurdu

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
SOCAR: korkmayın lan, acıtmayız.
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