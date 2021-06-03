Galatasaray'dan teklif alan Okan Buruk: Fatih Terim'in durumu belli değilken doğru olmaz

Galatasaray'da tarihi seçim öncesi teknik direktör konusu belirsizliğini sürdürürken, Abdurrahim Albayrak, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz'a teklif götürmüştü. Bu teklife Okan Buruk'tan olumsuz yanıt geldi. Genç hoca, "Eğer seçilirseniz ve yine de çalışmak isterseniz o zaman konuşuruz. 19 Haziran'dan önce ve Terim'in durumu belli değilken bu doğru olmaz" ifadelerini kullanarak teklifi reddetti.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak seçim öncesi camiada kaos hakim. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi biten futbolcuların yanı sıra teknik direktör konusu da bilinmezliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılara Abdurrahim Albayrak'ın kapısını çaldığı Okan Buruk'tan olumsuz yanıt geldi.

OKAN BURUK VE BÜLENT KORKMAZ'IN KAPISINI ÇALDI

Mevcut yönetimde ikinci başkan olan ve seçimlerde Şardan'ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak da yaptığı görüşmelerle bu düşünceyi doğruladı. Galatasaray'ın eski oyuncuları şimdinin teknik adamlarında önce Okan Buruk daha sonra da Bülent Korkmaz ile görüşen Albayrak olumlu dönüş alamadı.

"SEÇİMDEN SONRA KONUŞURUZ"

Türkiye gazetesinin haberine göre; iki ismin de belirsiz ortamı işaret ederek "Eğer seçilirseniz ve yine de çalışmak isterseniz o zaman konuşuruz. 19 Haziran'dan önce ve Terim'in durumu belli değilken bu doğru olmaz" dediği öğrenildi.