Galatasaray'dan Süleyman Seba için anma mesajı
Galatasaray, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
13.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:12
Galatasaray, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA