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Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Hukuki işlem başlatacağız

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika'nın ücreti hakkında medyada yer alan haberleri yalanladı. Resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ilgili kişi ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacağı ifade edildi.

09.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:26

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika'nın ücreti hakkında medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray'da Sekidika'ya 2 farklı ücret' başlığı altında profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesinde belirtilen ücret ile Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen ücret arasında farklılık olduğunu belirten yazı gerçeklerden uzak olup, kamuoyunda yanlış algı oluşturacak talihsiz bir haberdir. Jesse Sekidika'nın KAP'a bildirilen ücreti, sporcunun eline geçecek net ücreti olup, oyuncunun sözleşmesinde belirtilen ücret ise sporcunun, sporcu adına ödenecek gelir vergisi dahil brüt ücretidir. Bu manipülatif haber ile; halka açık bir şirket olan Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin yatırımcılarının mağdur edildiği algısı yaratmaya çalışan kişi ve bağlı olduğu kurum hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Hukuki işlem başlatacağız
Haber Yorumları (2)
AFERİN: evet tabi yalan haberlere itiraz edecez. baaaaak nası yakaladık yalanınızı. doğru haber yazın. yalan olursa böyle olur. en sonunda bulduk yalanınızı.
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
BU NEDİR: Tr dr spor gazetelerinde tek doğru haber tarih. Bir futbolcu demişti:)
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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