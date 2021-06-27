Galatasaray'dan Mustafa Muhammed açıklaması
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Galatasaray'dan Mustafa Muhammed açıklaması

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Muhammed'in sol dizinde kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mustafa Muhammed'in sol dizinde kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini açıkladı. Mısırlı futbolcuda herhangi bir bağ yaralanmasına ise rastlanmadığı ifade edildi.

Galatasaray, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının 4. dakikasında sakatlanan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan Mustafa Muhammed ile ilgili yapılan açıklamada sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edildiği vurgulandı. Muhammed'in herhangi bir bağ yaralanması geçirmediği de verilen bilgiler arasında. Galatasaray'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçının beşinci dakikasında oyundan çıkan oyuncumuz Mostafa Muhammed'in soyunma odasında yapılan ilk müdahalesi sonrası sol dizinde esneme sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır. Buna ek olarak sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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