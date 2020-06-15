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Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi.

15.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:35

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır."

Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı

Kaynak: DHA

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