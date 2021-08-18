Galatasaray'dan Martin Linnes'e teşekkür
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Galatasaray'dan Martin Linnes'e teşekkür

Galatasaray'dan Martin Linnes'e teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, takımdan ayrılan ve eski kulübü Molde'ye transfer olan Norveçli futbolcu Martin Linnes'e emekleri için teşekkür ederken, yeni kariyerinde de başarılar diledi.

Galatasaray, takımdan ayrılan ve eski kulübü Molde'ye transfer olan Norveçli futbolcu Martin Linnes'e emekleri için teşekkür ederken, yeni kariyerinde de başarılar diledi.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasarayımızla 146 maça çıkan, 5 gol ve 17 asiste imza atan; 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 kez Süper Kupa sevinci yaşayan Martin Linnes'e hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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