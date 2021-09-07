Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek

Galatasaray son dönemlerde başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapma kararı aldı. 900 bin TL'yle takımın en az kazanan ismi olan Kerem'in ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilirken 20 milyon euronun üzerinde de serbest kalma maddesi koyulacak.