Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek
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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek

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Galatasaray son dönemlerde başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapma kararı aldı. 900 bin TL'yle takımın en az kazanan ismi olan Kerem'in ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilirken 20 milyon euronun üzerinde de serbest kalma maddesi koyulacak.

Giresunspor maçında Marcao tarfından saldırıya uğrayarak gündem oturan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapılıyor. Galatasaray, genç yıldızın başarılı performansını hatırı sayılır bir zamla taçlandıracak.

SERBEST KALMA MADDESİ 20 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE OLACAK

Sabah'ın haberine göre; 900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak. Kerem'in saha içinde problem yaşadığı Marcao ise affedilmiş ve A Takım'la beraber idmanlara çıkmaya başlamıştı.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek
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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na çılgın zam! Maaşı 900 bin TL'den 4 milyon TL'ye yükselecek - Haberler Spor
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