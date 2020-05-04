Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili eski kulübü River Plate'ten bir açıklama geldi. Falcao'yu takımda görmek istediklerini belirten Arjantinli kulübün yöneticisi Enzo Francescoli konuyla ilgili, "Zor ancak oyuncuya bağlı" ifadelerini kullandı.

River Plate Yöneticisi Enzo Francescoli, Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili konuştu ve "Zor ancak oyuncuya bağlı" açıklamasında bulundu.

İşte Francescoli'nin Kolombiyalı futbolcuyla ilgili açıklamaları;

"DÖNME İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Herkes hayal kurmakta serbet ancak Falcao, Higuain ya da şu anda Avrupa'da olan herhangi bir oyuncunun geri dönme ihtimali, bizim futbolumuzla onların içinde bulunduğu durum arasındaki inanılmaz korkunç fark nedeniyle çok düşük.

Ben her zaman geri dönebilecek oyuncuları söyledim ancak bir oyuncunun buraya geri dönmesi için çok zorlu bir yol var. Birçok şeyi arkalarında bırakmaları gerekiyor. Kulüp olabilecek her şeyi yapar ancak bizim elimizde olmayanlar da var. Kısacası, bu durumlar daha çok oyuncuya bağlı.

"FALCAO'YA KAPIMIZ AÇIK"

River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio da bir radyo programına bağlanarak, Falcao ile ilgili, "Onunla konuşmadık ancak bize gelmek istiyorsa, kapılarımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı Kolombiyalı oyuncu yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Takımın maliyetini düşürmek isteyen sarı-kırmızılılar da tüm oyuncular için gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

RIVER PLATE'YDE 4 SENE OYNADI

Profesyonelliğe River Plate'yde adım atan Radamel Falcao, 2005-2009 yılları arasında Arjantinli kulübün formasını giymişti.