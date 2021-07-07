Galatasaray'dan ezeli rakiplere şeffaflık göndermesi
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Galatasaray'dan ezeli rakiplere şeffaflık göndermesi

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Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen ve GSTV'den yayınlanan toplantıda Sanver, yönetime yapılan eleştirileri cevapladı. Transfere dair detaylı açıklama yapılmadıklarıyla ilgili eleştiriye Sanver, "Rakiplerimizin detay paylaşmadığı ortamda açıklama yapmamız transferde gücümüzü kırar. Transferler bitince detayları Başkan Burak Elmas paylaşacaktır" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen ve GSTV'den yayınlanan toplantıda Sanver, yönetime yapılan eleştirileri cevapladı.

İşte Sanver'in sözleri:

"ŞEFFAFLIĞI SAVUNUYORUZ"

"Yönetimimizin dikkatle ele aldığı başka bir konu da, ana hissedarı olduğumuz, Sportif A.Ş.'nin yönetmekte olduğu transfer süreçleriydi. Kişilerden bağımsız bu konunun doğasında 2 çelişki bulunduğunu takdir ediyoruz. Hemen başarılı olmak istiyoruz, diğer yandan da sıkıntılı olan mali tablomuzu sıkıntıya sokma riski var. Galatasaray'ı, geleceğimizi ipotek altına almaya hakkımız yok. İkinci çelişki bir yandan şeffaflığı savunuyoruz, diğer yandan Galatasaray'a zarar vermeyecek bir dikkati göstermek zorundayız.

"BİLGİ SAKLAMA GİBİ NİYETİMİZ YOK"

Transfere dair detayların açıklanmasını Sportif A.Ş'ye bırakmak daha uygundur. Atılmakta olan adımlar, bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve geleceği de teminat altına alacak adımlardır. Sporcularımızla yapılan sözleşmelerin mali içeriklerinin kamuoyuna açıklanmamasıyla ilgili gelen eleştirileri anladığımızı ve saygıyla karşıladığımızı söylemek isterim. Diğer yandan bu bilgilerin bütün rakiplerimiz tarafından paylaşılmadığı ortamda açıklamamız transferde ciddi bir şekilde gücümüzü kırardı. Ne yazık ki bunu göze alamayacağımız kadar zorlu bir süreçten geçtik. Yoksa kamuoyundan bilgi saklamak gibi bir niyetimiz yoktur. Kulübümüzün mali işlemleri üyelerimizin bilgisine sunulmaya her zaman açıktır. Burak Elmas da transfer sürecinin sonunda bilgileri paylaşacağını da teyit etmiştir.

"İLK 100 GÜNÜN HESABINI VERECEĞİZ"

Kısa vadede atılan bu adımların uzun vadeli çözümlere dönüşmesi gerekiyor. Bunun farkındayız. Bu da yeniden yapılanmadan geçiyoruz. Kendi vaatlerimizin kendimiz takipçisiyiz. İlk 100 günün hesabını vereceğimiz toplantıda da gerekenleri paylaşacağız. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü sivil toplum örgütlerinden biriyse bunun sebebi taraftarımızdır. Taraftarlarımızın heyecanını kıymetli buluyoruz. Sosyal medyadan yansımaları da dinlemeye, anlamaya çalışıyoruz."

Galatasaray'dan ezeli rakiplere şeffaflık göndermesi
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