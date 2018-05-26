Galatasaray'daki Başkanlık Seçiminde Taraftarın Dediği Oldu

Galatasaray'da dört başkanın yarıştığı seçim, sonuçlandı ve sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz oldu.

GALATASARAY TARAFTARI DEV ANKETE KATILDI

Sarı-kırmızılı taraftarların buluşma noktası Webaslan'da kısa bir süre önce yapılan "Kimin başkan olmasını istiyorsun?" anketinin sonuçları, resmi seçim sonuçları değerlendirildiğinde taraftarın istediğinin olduğu kanıtladı.

TARAFTARLARIN DEDİĞİ OLDU, MUSTAFA CENGİZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Webaslan'ın anketine oy veren 22 bin 609 sarı-kırmızılı taraftarın yüzde 96'sı Mustafa Cengiz'e oy verdi. Taraftarların istediği gibi, seçim sonuçlarında da Mustafa Cengiz birinci çıktı ve Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Taraftarlar arasındaki ankette Dursun Özbek yüzde 2 oy, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu ise yüzde 1'er oy aldılar.