Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi Işın Çelebi adaylıktan çekildi

Başkan adayı Işın Çelebi, seçime girmeme kararı aldı. Galatasaray başkan adaylarından Çelebi böylece pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine de katılmayacak. Adaylıktan çekilme kararı dışında bir çarpıcı ifadesi daha oldu. Çelebi, hiçbir adayı da desteklemediğini belirtti. 19 Haziran'daki seçimde Galatasaray başkanlığı için 5 aday yarışacak.

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde 6 değil 5 aday yarışacak. Işın Çelebi, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Çelebi, bu kararla pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine de katılmayacak. Ayrıca seçimlerde hiçbir adayı desteklemediğini de belirtti.

FAVORİ ŞARDAN VE ELMAS

Galatasaray başkanlığı için geriye 5 aday kaldı. Bu isimler Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, İbrahim Özdemir. Seçimlerde Abdurrahim Albayrak'ı listesine dahil eden Yiğit Şardan ve iddiaları vaatleriyle Burak Elmas favori gösteriliyor.