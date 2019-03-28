Galatasaray'da Yuto Nagatomo Koşulara Başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki yapılan antrenman salonda stretching ve core hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada yenilenme koşusu gerçekleştirildi. Milli takımlarından dönen Younes Belhanda, Martin Linnes, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, antrenmanda yer aldı.

MİTROGLOU SALONDA ÇALIŞTI

İstanbulspor ile oynanan maçta tedbir amaçlı olarak yer almayan Selçuk İnan takımla birlikte çalıştı. Milli takımında sakatlanan Kostas Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalıştı. Yuto Nagatomo ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA