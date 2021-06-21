Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak
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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Cumartesi günü korakor geçen seçimden zaferle çıkan Burak Elmas, yarın mazbatasını alıyor. Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede, çarşamba günü de devir teslim töreni yapılacağı belirtildi. Mazbata töreni, yarın 11.00'de Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

Galatasaray'ın yeni Başkanı Burak Elmas, yarın mazbatasını alıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda devir teslim töreni gerçekleşecek. Elmas dün yaptığı paylaşımda, mazbata, seremoni, mukavele gibi detaylarla kaybedilecek vakit olmadığını, hemen icraatlere geçileceğini ifade etmişti. Bugün Terim, sözleşme imzalanmamasına rağmen takımın başında antrenmana çıktı.

Galatasaray'da yeni Başkan Burak Elmas, yarın mazbatasını alıyor

Kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Tüzüğümüzün 82. Maddesi gereği, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir. Yine Tüzüğümüzün 83. Maddesi uyarınca yeni seçilen heyete devir-teslim işlemi de, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını yarın alacak
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