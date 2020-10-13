Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı

13.10.2020 22:34 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:41

Galatasaray'da 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Valentine Ozornwafor'un lisansı çıkarılmadı. Kaleci Fernando Muslera ise kadroda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımladı. Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya listede yer verildi.

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.

İşte Galatasaray'ın kadrosu;

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk

Defans: Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Ryan Donk, Martin Linnes

Orta saha: Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu

Forvet: Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol

Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı

İlgili Haberler

Valentine Ozornwafor listede yer almadı
Valentine Ozornwafor listede yer almadı
Muslera'nın lisansı çıkınca, Ozornwafor kadronun dışında kalacak
Muslera'nın lisansı çıkınca, Ozornwafor kadronun dışında kalacak
Muslera'ya lisans çıkartılmadı
Muslera'ya lisans çıkartılmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Meral Akşener Erkan Kandemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Özgü Namal Hatice Çarpar Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız İzmir Apple Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 22:41:05. #1.15#
title