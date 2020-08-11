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Galatasaray'da transfer operasyonu başlıyor: Belhanda ve Feghouli satılıyor

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Kadrosunu beş transferle güçlendiren Galatasaray yönetimi, bundan böyle gönderilecek futbolcular üzerine yoğunlaşacak.

Galatasaray'da transfer operasyonu başlıyor: Belhanda ve Feghouli satılıyor
11.08.2020 08:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:48

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Kadrosunu beş transferle güçlendiren Galatasaray yönetimi, bundan böyle gönderilecek futbolcular üzerine yoğunlaşacak. 'Gidecekler' listesinin ilk iki sırasında ise, üç yıldır sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte iki kez şampiyonluk kupası kaldıran Younes Belhanda ile Sofiane Feghouli geliyor.

BELHANDA ÇOK MUTLU

Galatasaray yönetiminin bu hesabına karşılık Belhanda ve Feghouli'nin ayrılıkları hiçte kolay olmayacak gibi görünüyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve Arap kulüplerinin transfer listesinde yer alan Belhanda, "Burada mutluyum, buradan sadece bonservisimin bedava verilmesi şartıyla giderim" diyor. Sarı kırmızılılar ise, yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti para alan Faslı futbolcuyu 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.

Feghouli'nin gözden çıkarılma nedeni ise ise pandemi dönemindeki alacakları için haziran ayında kulübe ihtarname çekmesi ve takımın şampiyonluk yarışından kopmasına neden olan Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart. Cezayirli yıldız eğer gönderilirse Galatasaray, 7.7 milyon Euro gibi yüksek bir maliyetten kurtulacak. Eğer hem Feghouli hem Belhanda'nın ikisi birden elden çıkarılırsa, vergiler hariç 11 milyon Euro tasarruf edilmiş olacak.

Kaynak: Hürriyet

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