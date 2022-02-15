Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabına uğradı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun

Tarihi bir sezon geçiren Galatasaray küme düşme potasının yalnızca 3 puan üzerinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'den sonra göreve getirilen Torrent henüz galibiyet sevinci yaşayamazken, son oynanan Kayserispor maçından sonra yöneticiler İspanyol hocaya tepki gösterdi.

"BİZ, ADAMI ALIP GETİRİYORUZ SEN OYNATMIYORSUN"

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Kayserispor karşısında kaybettiği 2 puan sonrası sarı-kırmızılı idarecilerin öfkesinin ibresi Torrent'e çevrildi. Pulgar'ı oynatmadığı için eleştirilen Torrent'e "Neden Berkan-Taylan? Biz adamı alıp getiriyoruz sen neden oynatmıyorsun. Biz daha çabuk olsun diye Pulgar için 200 bin TL'ye özel uçak tutup getirdik. Yabancı sınırına takıldığını söylüyorsun, sol bekte Ömer'le başlasaydın. Van Aanholt'un Ömer'den ne farkı var? Ömer'i oynatsan ne değişirdi? Ya da Babel yerine Halil'i kullansaydın. Biz Babel'i zaten göndermeye çalışıyoruz!" ifadelerini kullandı.

"BİZİM GÖREVİMİZ OYUNCULARI CEZA SAHASINA GETİRMEKTİR"

Öte yandan Torrent'in "Bizim görevimiz oyuncuları ceza sahasına getirmektir" sözü takım içinde büyük tepki gördü ve Torrent'in oyuncuları hedef göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.

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