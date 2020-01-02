Galatasaray'da stat karanlıkta kalacaktı!

02.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:33

Ali NACİ KÜÇÜK - Haciz nedeniyle bankadaki 117 milyon TL'yi kullanamayan yönetimin yapması gereken birçok ödeme aksadı. İlk olarak Luyindama'nın 1.9 milyon Euro'luk bonservis taksidi verilemedi. Standard Liege Kulübü'nün 'FIFA'ya gideriz' tehdidi üzerine yöneticiler parayı kendi ceplerinden karşıladı.



Hacizler ve banka hesaplarının bloke edilmesi nedeniyle bir süre eli kolu bağlanan sarı kırmızılılar, geçen hafta anlaşma sağlayamasaydı, Türk Telekom Stadı'nın elektriği kesilecekti.



Futbolculara 1.5 ay ödeme yapılamadı ve UEFA'ya gönderilmesi gereken 'borçsuzluk' belgesi rötar yaptı. Geçen hafta oyunculara 'ödeme garantisi verilerek' belgeler alınabildi.



Kulübün 1.7 milyon TL'lik elektrik faturası ödenemedi. Yöneticiler, elektrik şirketinden 31 Aralık'a kadar süre aldı ve parayı yatırdı. Özbek ile anlaşma sağlanamasa Türk Telekom Stadı'nın elektrikleri kesilecekti.



