Galatasaray'da Sacha Boey sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarlardan tam not alan Sacha Boey, sakatlığı sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi. Fransız futbolcunun ligde Trabzonspor ve Alanya maçlarında, Avrupa'da ise Lazio karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.