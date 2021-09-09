Galatasaray'da Sacha Boey sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarlardan tam not alan Sacha Boey, sakatlığı sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi. Fransız futbolcunun ligde Trabzonspor ve Alanya maçlarında, Avrupa'da ise Lazio karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'da sezona fırtına gibi başlayan 20 yaşındaki sağ bek talihsiz bir sakatlık yaşadı. Fransız futbolcu, sakatlığı sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
LAZIO MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi. 20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Boey'in ligde Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Lazio karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.