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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

AA, Süha Gür - Spor
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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın salondaki programla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, çeviklik, top kapma ve pasın ardından hücum organizasyonları üzerinde durulan antrenmanın duran top çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kamp kadrosu

Galatasaray'ın, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrich Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına hazır

AA / Süha Gür - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Spor, Haberler

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