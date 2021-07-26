Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları

Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı. Antrenmanın soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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