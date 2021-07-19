Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları

Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Çarşamba günü Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Çarşamba günü Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışmaları sonrası taktik antrenman gerçekleştirildi. İdman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Radamel Falcao takımla çalışmalara katılırken, Sofiane Feghouli özel programı eşliğinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın saat 11.30'da özel uçakla Eindhoven'e gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı PSV Stadı'nda yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Galatasaray, PSV'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak
Galatasaray, PSV'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 14:19:54. #1.15#

title