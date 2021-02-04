Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını askıya aldı
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Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını askıya aldı

04.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:18

Galatasaray'da, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.

Galatasaray'da, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A takım listesinde bulunmadığı belirtildi.

KARAR OMAR'LA GÖRÜŞÜLEREK ALINDI

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin lisansını askıya aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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