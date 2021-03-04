Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mostafa Mohamed PFDK'ye sevk edildi

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Galatasaray'da kaybedilen Ankaragücü maçının hakemlerine son düdüğün çalmasıyla birlikte yoğun bir tepki vardı. Maç sonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarından dolayı PFDK'ye sevkedildi. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mostafa Mohamed maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

NEDEN SEVK EDİLDİLER?

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise MKE Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu Mostafa Mohamed de MKE Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.