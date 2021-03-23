Galatasaray'da muhalefetten seçim atağı! Aday olması için çarpıcı isimlerin kapısı çalındı

Seçim havasına giren Galatasaray'da kulisler hareketlenmeye başladı. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz, adaylık konusunda çalışmalarına start verdi. Metin Öztürk, Burak Elmas, Tuncer Hunca ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Hamamcıoğlu, adaylık konusunda ismi geçen Can Çobanoğlu ile ortak hareket ediyor. Yiğit Şardan ise henüz net bir karar vermiş değil. Şardan, yönetim kurulu listesi için bazı görüşmeler yapıyor. Yiğit Şardan'ın bu görüşmelerden sonra net kararını vermesi bekleniyor. Adaylık konusunda adı geçen Ahmet Ocaklı ise adaylığı düşünmüyor.

ARAYIŞA DEVAM

Muhalefet ise güçlü bir aday çıkarma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda eski başkanlar Ünal Aysal, Dursun Özbek ve Adnan Polat'ın aday olması konusunda kapısı çalındı. Ancak bu üç isim de adaylık teklifine sıcak bakmadı. Bu gelişmeler sonrası muhalefet aday konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Seçim tarihinin resmi olarak açıklanmasından sonra kulislerin daha da hareketlenmesi bekleniyor.

İŞTE BAŞKANLIK ADAYLARI

Öte yandan şu ana kadar mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra Burak Elmas, Metin Öztürk, Tuncer Hunca, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını duyurmuş oldu

(AKŞAM)