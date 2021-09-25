Galatasaray'da Mostafa Mohamed yolcu! Zamalek, 2021'in sonunu işaret etti - Haberler Spor
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed yolcu! Zamalek, 2021'in sonunu işaret etti

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Zamelek'ten 1.5 yıllığına 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed için Galatasaray defteri kapanıyor. Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın 31 Aralık'tan önce satın alma opsiyonunu devreye sokmaması durumunda, Muhammed sezon sonunda Zamalek'e dönecek" dedi. Sarı-kırmızılı kulübün, Mısırlı golcü için opsiyonu kullanmayacağı öğrenildi.

Süper Lig'e geldiğinde fırtınalar estiren ancak daha sonra performansı istikrarlı bir şekilde düşen Mostafa Mohamed için Galatasaray macerası sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcüyü renklerine bağlamak için 4 milyonluk dolarlık opsiyonu kullanmamayı düşünüyor.

NTV Spor'un haberine göre; Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby, OnTime Sport TV'ye verdiği demeçte, "Zamalek, takımın en önemli oyuncularından olan Mostafa Mohamed ve Ferjani Sassi olmadan Mısır Ligi şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray'ın 31 Aralık'tan önce satın alma opsiyonunu devreye sokmaması durumunda, Mohamed sezon sonunda Zamalek'e dönecek" dedi.

El-Etreby ayrıca yaz transfer döneminin son günü oyuncunun bonservisiyle ilgili Galatasaray'dan talep geldiğini belirterek, "Mostafa Mohamed'in kalıcı transferi için son gün Galatasaray'dan talep aldık. Reddetme hakkımız bile yok. Ancak günün sonuna kadar hiçbir şey göndermediler." ifadelerini kullandı.

El-Etreby, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'i istememesi durumunda sarı-kırmızılı ekiple iletişime geçeceklerini vurgularken "Eğer Galatasaray, Mostafa Mohamed'i istemezse sezon bitmeden oyuncunun geri dönüşü için Türk kulübüyle iletişime geçeceğiz" dedi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed yolcu! Zamalek, 2021'in sonunu işaret etti
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