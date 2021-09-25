Galatasaray'da Mostafa Mohamed yolcu! Zamalek, 2021'in sonunu işaret etti

Süper Lig'e geldiğinde fırtınalar estiren ancak daha sonra performansı istikrarlı bir şekilde düşen Mostafa Mohamed için Galatasaray macerası sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcüyü renklerine bağlamak için 4 milyonluk dolarlık opsiyonu kullanmamayı düşünüyor.

"ZAMALEK, MOSTAFA MOHAMED OLMADAN MISIR LİGİ ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI"

NTV Spor'un haberine göre; Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby, OnTime Sport TV'ye verdiği demeçte, "Zamalek, takımın en önemli oyuncularından olan Mostafa Mohamed ve Ferjani Sassi olmadan Mısır Ligi şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray'ın 31 Aralık'tan önce satın alma opsiyonunu devreye sokmaması durumunda, Mohamed sezon sonunda Zamalek'e dönecek" dedi.

"GÜNÜN SONUNDA HİÇBİR ŞEY GÖNDERMEDİLER"

El-Etreby ayrıca yaz transfer döneminin son günü oyuncunun bonservisiyle ilgili Galatasaray'dan talep geldiğini belirterek, "Mostafa Mohamed'in kalıcı transferi için son gün Galatasaray'dan talep aldık. Reddetme hakkımız bile yok. Ancak günün sonuna kadar hiçbir şey göndermediler." ifadelerini kullandı.

"SEZON BİTMEDEN OYUNCUNUN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN GALATASARAY'LA İLETİŞİME GEÇECEĞİZ"

El-Etreby, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'i istememesi durumunda sarı-kırmızılı ekiple iletişime geçeceklerini vurgularken "Eğer Galatasaray, Mostafa Mohamed'i istemezse sezon bitmeden oyuncunun geri dönüşü için Türk kulübüyle iletişime geçeceğiz" dedi.

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