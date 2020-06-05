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'Galatasaray'da Marcao yerine Lemina denenecek! 1 hafta içerisinde…'

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Marcao'nun iç yan bağlarında oluşan 2. derece esneme ve sezonu kapatma ihtimali sonrası Brezilyalı oyuncunun sakatlığı ve yerine hangi alternatif isimlerin olabileceği ile ilgili son bilgileri Uğur Yapıcı'ya aktardı.

'Galatasaray'da Marcao yerine Lemina denenecek! 1 hafta içerisinde…'
05.06.2020 02:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:05

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Marcao'nun iç yan bağlarında oluşan 2. derece esneme ve sezonu kapatma ihtimali sonrası Brezilyalı oyuncunun sakatlığı ve yerine hangi alternatif isimlerin olabileceği ile ilgili son bilgileri Uğur Yapıcı'ya aktardı.

Öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

Marcao için ön görülen tedavi süresi 4 hafta ve Brezilyalı stoper Galatasaray'ın sırasıyla oynayacağı Çaykur Rizespor, Gaziantep, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek.

'Stoper krizi yaşanıyor'

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyan 4 karşılaşmasında Marcao görev alamayacak, sağlık kurulu yoğun bir tedavi ile sahalara döndürmek için çabalıyorlar amaç belki de şampiyonluğun kaderini belirleyecek Alanyaspor deplasmanına yetiştirebilmek Brezilyalı oyuncu da bir an önce oynamak istiyor. Şu anda takımda ciddi bir stoper sorunu var Luyindama da sakatlanarak sezonu kapatmıştı ve Donk cankurtaran görevi görerek çok iyi bir performans sergilemişti. Galatasaray geçen yıl forvet krizi yaşayarak şampiyon olmuştu bu sefer de stoper krizi yaşıyorlar.

'Ahmet Çalık ve Emin Bayram sınıfı geçemezse stopere Lemina denenecek'

Öncelikle stoperin vazgeçilmezi Donk oldu onun yanında kimin oynayacağı soru işareti ancak Fatih Terim ilk şansı Ahmet Çalık'a verecek. Ahmet bu şansı kullanamazsa 18 yaşındaki Emin Bayram taktik antrenmanlarda denenecek. Eğer iki oyuncu da sınıfı geçemezse Fatih hocanın aklında Lemina'yı stopere çekip orta sahada Seri, Belhanda ve Ömer Bayram üçlüsü ile çıkarak bir anlamda stoperi daha tecrübeli bir isme bırakabilir. Bunun taktik kararını önümüzdeki 1 hafta içerisinde Ahmet ve Emin'in performansları netleştirecek.

Kaynak: Hürriyet

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