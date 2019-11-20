Galatasaray'da Lemina takımla çalıştı

20.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:49

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Dünkü antrenmanda günü tedaviyle geçiren Mario Lemina bugünkü idmanda takımla çalıştı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ilk olarak orta ve sonuçlandırma, ardından kaleye yönelik şut çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.



Sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle dünkü antrenmanı tedaviyle geçiren Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.



Sakatlıkları devam eden Fernando Muslera ve Ryan Babel günü tedaviyle geçirdi. Şener Özbayraklı tedavisinin ardından sahada düz koşulara başlarken, Florin Andone ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.



Cezayir Milli Takımı'ndan dönen Sofiane Feghouli, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak geçirdi.



Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da yapacağı antrenmanın ardından tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA