Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan tarihi itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle özetledi - Haberler Spor
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan tarihi itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle özetledi

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan tarihi itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle özetledi

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor'la 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çarpıcı bir itirafta bulunan milli futbolcu, "Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ne zaman galibiyetler serisine başlayacağımızı bilmiyorum gerçekten." dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Son 13 maçta yalnızca 1 galibiyeti olan sarı-kırmızılıların en skorer ismi Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Gerçekten bilmiyorum. 10-15 gün gayet iyi çalıştık. Yoğun tempo yaptık. Maça iyi hazırlandık. Rakibin iyi kurarak çıktığını biliyorduk. Bunlara da çalıştık. Eğer iyi çıkarlarsa, oyunu iyi kurarlarsa ne yapacağımızı da iyi çalışmıştık. İkinci yarı bunu gayet iyi yaptık. Rakibi tuttuk. Çıkmasını istedik ve oyun kurmalarını engelledik ondan sonra.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan tarihi itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle özetledi

Baktığınız zaman 1-1 ile buradan ayrılıyoruz. İstediğimiz yerde değiliz. Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. O kadar kötü bir noktadayız ki... Hepimiz bunun farkındayız. Herkes de bir özgüven eksikliği, moral bozukluğu var. Sahaya çıktığımızda istediklerimizi yapamıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz ama sahaya yansıtamıyoruz.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan tarihi itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle özetledi

Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ne zaman galibiyetler serisine başlayacağımızı bilmiyorum gerçekten. Ancak, çalıştıkça belki bu şeyi düzelteceğiz.

Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Süper Lig, Spor, Haber

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