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Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Kaptan Işıl Alben'den sonra milli basketbolcu Tilbe Şenyürek de ayrıldı. 25 yaşındaki milli basketbolcu BOTAŞ ile anlaştığı duyurdu.

Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
16.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:06

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Kaptan Işıl Alben'den sonra bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılıların milli basketbolcusu Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Şenyürek, "Sevgili Galatasaraylılar. Geçtiğimiz sezon bu değerli kulübe büyük bir heyecanla geldim ve bu kısa sürede dahi benim için unutulmaz diyebileceğim çok güzel anlar yaşadım. Galatasaray formasını taşımak benim için onur ve gurur oldu. Kaptanımız Işıl Alben gibi benim de devam eden sözleşmem tarafımla bir görüşme olmadan 27 Mayıs 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshedildi. Kulübün indirimli yeni teklifini kabul etmeme rağmen haftalardır sözleşme bana ulaşmadı ve herhangi bir şekilde iletişime de geçilmedi. Basketbol kariyerinin başında genç bir sporcu olarak hedeflerim ve hayallerime ulaşmak için daha fazla beklemem maalesef doğru olmazdı. Transferimde emeği geçen Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kuruluna, antrenörlerime, idari ekibe, kulüp çalışanlarına, her daim bizi destekleyen Galatasaray taraftarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı

"BOTAŞ'A GERİ DÖNDÜM"

Yeni takımını da açıklayan 25 yaşındaki oyuncu, "8 yaşımda beni ilk basketbol ile tanıştıran ve 14 yıl boyunca formasını giydiğim BOTAŞ Spor Kulübüne geri dönmüş bulunmaktayım. Yeniden yuvamda olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Transferimi gerçekleştiren Sayın Başkan Kerim Taşkıran ve yönetimine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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