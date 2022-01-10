Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası! Genç yıldız da Fransa'ya gidiyor
Galatasaray'ın altyapısından yetişen bir oyuncu daha yuvadan uçuyor. İki yıl önce Mustafa Kapı'ya profesyonel sözleşme imzalatamayan Aslan, bu kez aynı sorunu Bartuğ Elmaz'da yaşıyor. 18 yaşındaki orta saha, Marsilya'yla görüşmelere başladı.
Altyapısından yetişen yıldızlarla zaman zaman sorunlar yaşayan Galatasaray,'da bu kez Bartuğ Elmaz krizi var. Daha önce Mustafa Kapı'ya imza attıramayan sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki orta sahayı 6 aydır ikna edemedi.
GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA
Sabah'ın haberine göre, 6 numara pozisyonunda görev yapan Bartuğ, Mustafa Kapı gibi Fransa'nın yolunu tutacak. Genç oyuncu, Marsilya ile görüşmelerde son aşamaya geldi.
MARSİLYA MAÇINDA OYNADI
Fatih Terim, büyük önem verdiği fakat sözleşme uzatmadığı için tavırlı olduğu Bartuğ'u, bu yıl 4-2 kazanılan Marsilya maçında son dakikada oyuna almıştı.
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