Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası! Genç yıldız da Fransa'ya gidiyor

Altyapısından yetişen yıldızlarla zaman zaman sorunlar yaşayan Galatasaray,'da bu kez Bartuğ Elmaz krizi var. Daha önce Mustafa Kapı'ya imza attıramayan sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki orta sahayı 6 aydır ikna edemedi.

GÖRÜŞMELER SON AŞAMADA

Sabah'ın haberine göre, 6 numara pozisyonunda görev yapan Bartuğ, Mustafa Kapı gibi Fransa'nın yolunu tutacak. Genç oyuncu, Marsilya ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

MARSİLYA MAÇINDA OYNADI

Fatih Terim, büyük önem verdiği fakat sözleşme uzatmadığı için tavırlı olduğu Bartuğ'u, bu yıl 4-2 kazanılan Marsilya maçında son dakikada oyuna almıştı.

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