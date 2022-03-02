Galatasaray'da Gomis mucizesi! Halil Dervişoğlu'nun ensesine yapışması için 3 maç yetti
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray'da 3. maçında 3 gole ulaşan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda 2. dönemine fırtına gibi başladı. Fransız yıldız, 14 maçta 2 gol atan Diagne'yi geçerken, 21 maçta 3 gol atan Halil Dervişoğlu'nu da yakaladı.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-2 yendiği maçta attığı golle skoru belirleyen Fransız golcünün, sarı-kırmızılı takımdaki 2. dönemi müthiş başladı.
GOMIS FIRTINASI
Bu haftaya kadar golcülerinden beklediği verimi alamayan Galatasaray'da Diagne 14 maçta 2 gol, Halil Dervişoğlu ise 21 karşılaşmada 3 gol atmıştı. Sarı-kırmızılıların, yeni transferi Gomis çıktığı şu ana kadar çıktığı 3 maçta kalitesini konuşturdu. Fransız golcü, 3 gol atarak Diagne'yi geçerken Halil Dervişoğlu'nu ise yakaladı.
Haberler.com - Spor