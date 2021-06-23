Galatasaray'da futbol şubesi sorumluluğu kaldırıldı: Fatih Terim tek yetkili!
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Galatasaray'da futbol şubesi sorumluluğu kaldırıldı: Fatih Terim tek yetkili!

Galatasaray'da futbol şubesi sorumluluğu kaldırıldı: Fatih Terim tek yetkili!
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu.

Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu.

Başkan Burak Elmas yönetiminde sarı kırmızılı kulüpte, Ali Polat Bengiserp İkinci Başkan görevini üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bikem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcılığı görevine getirildi. Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilen Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olduğu ve direkt olarak başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle: Başkan:  Burak Elmasİkinci Başkan:  Ali Polat BengiserpBaşkan Yardımcısı:  Rezan EpözdemirBaşkan Yardımcısı:  Bikem KanıkGenel Sekreter:  Şükrü Köksal ÜnlüMuhasip Üye:  Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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